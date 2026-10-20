Match details Qualifier 1 vs Qualifier 2 Odi ODI Pakistan Tri-Series 31.10.2026

Odi

QUA
QUA
QUA
QUA

Match Info

Match:ODI Pakistan Tri-Series 2026
Date:Sunday, October 18, 2026 - Saturday, October 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, October 31, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Qualifier 1 Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Qualifier 2 Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet