Match details Qualifier 1 vs Qualifier 2 Odi ODI Pakistan Tri-Series 31.10.2026
Match Info
|Match:
|ODI Pakistan Tri-Series 2026
|Date:
|Sunday, October 18, 2026 - Saturday, October 31, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, October 31, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Qualifier 1 Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Qualifier 2 Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet