Squads Birmingham Phoenix vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred 07.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bethell Jacob
all rounder
Amir Mohammad
bowler
Boult Trent
bowler
Brook Harry
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Brown Pat
bowler
Donald Aneurin
batsman
Carse Brydon
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Clark Graham
batsman
Helm Tom
bowler
Crawley Zak
batsman
Howell Benny
all rounder
Duffy Jacob
bowler
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Dwarshuis Ben
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Fuller James
all rounder
McCann Freddie
batsman
Lawes Thomas Edward
all rounder
Mousley Dan
batsman
Lawrence Dan
batsman
Patterson-White Liam
bowler
Malan Dawid
batsman
Smeed Will
batsman
Miller David
batsman
Southee Tim
bowler
Patel Samit
all rounder
Wood Chris
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Match has not started yet