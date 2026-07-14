Squads Birmingham Phoenix vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred 07.08.2026

The hundred

BIR
BIR
SUL
SUL

Playing

BIR
BIR
SUL
SUL
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Brown Pat

bowler

Duckett Ben

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Howell Benny

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Fuller James

all rounder

Smeed Will

batsman

Patel Samit

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Bench

BIR
BIR
SUL
SUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet