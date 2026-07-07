Squads Birmingham Phoenix vs Welsh Fire The hundred The Hundred 01.08.2026

The hundred

BIR
BIR
WEL
WEL

Playing

BIR
BIR
WEL
WEL
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Abell Tom

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Howell Benny

all rounder

Hull Josh

bowler

Livingstone Liam

all rounder

Smeed Will

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Wells Luke

batsman

Woakes Chris

all rounder

Bench

BIR
BIR
WEL
WEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet