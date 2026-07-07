Squads Birmingham Phoenix vs Welsh Fire The hundred The Hundred 01.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bethell Jacob
all rounder
Abell Tom
batsman
Boult Trent
bowler
Bairstow Jonny
wicket keeper
Clarke Joe
wicket keeper
Crane Mason
bowler
Donald Aneurin
batsman
Dale Ajeet
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Eskinazi Stevie
batsman
Helm Tom
bowler
Green Chris
bowler
Howell Benny
all rounder
Hull Josh
bowler
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Livingstone Liam
all rounder
Kohler-Cadmore Tom
batsman
McCann Freddie
batsman
Meredith Riley
bowler
Mousley Dan
batsman
Payne David
bowler
Patterson-White Liam
bowler
Smith Steve
batsman
Smeed Will
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Southee Tim
bowler
Wells Luke
batsman
Wood Chris
bowler
Woakes Chris
all rounder
Match has not started yet