Squads MI London vs London Spirit The hundred The Hundred 29.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Atkinson Gus
bowler
Carlson Kiran
batsman
Behrendorff Jason
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Billings Sam
wicket keeper
Dawson Liam
all rounder
Clark Jordan
all rounder
Dickson Sean
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Douthwaite Daniel
all rounder
Curran Sam
all rounder
Gleeson Richard
bowler
Curran Tom
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Jennings Keaton
batsman
Gohar Zafar
bowler
Madsen Wayne
batsman
Hammond Miles
batsman
Overton Jamie
bowler
Jacks Will
batsman
Simpson John
wicket keeper
Khan Rashid
bowler
Turner Ashton
batsman
Mahmood Saqib
bowler
Warner David
batsman
Muyeye Tawanda
batsman
Williamson Kane
batsman
Scrimshaw George
bowler
Wood Luke
bowler
Sowter Nathan
bowler
Worrall Daniel
bowler
Match has not started yet