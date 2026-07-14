Squads London Spirit vs MI London The hundred The Hundred 06.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Carlson Kiran
batsman
Atkinson Gus
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Behrendorff Jason
bowler
Dawson Liam
all rounder
Billings Sam
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Clark Jordan
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Gleeson Richard
bowler
Curran Sam
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Curran Tom
all rounder
Jennings Keaton
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Madsen Wayne
batsman
Gohar Zafar
bowler
Overton Jamie
bowler
Hammond Miles
batsman
Simpson John
wicket keeper
Jacks Will
batsman
Turner Ashton
batsman
Khan Rashid
bowler
Warner David
batsman
Mahmood Saqib
bowler
Williamson Kane
batsman
Muyeye Tawanda
batsman
Wood Luke
bowler
Scrimshaw George
bowler
Worrall Daniel
bowler
Sowter Nathan
bowler
Match has not started yet