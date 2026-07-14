Squads London Spirit vs MI London The hundred The Hundred 06.08.2026

The hundred

LON
LON
LON
LON

Playing

LON
LON
LON
LON
First TeamSecond Team
Chohan Jafer

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Curran Tom

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Simpson John

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Wood Luke

bowler

Bench

LON
LON
LON
LON

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet