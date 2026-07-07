Squads London Spirit vs Manchester Super Giants The hundred The Hundred 23.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Carlson Kiran
batsman
Ahmad Noor
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Ahmed Farhan
bowler
Dawson Liam
all rounder
Anderson James
bowler
Dickson Sean
batsman
Aspinwall Tom
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Atkinson Gus
bowler
Gleeson Richard
bowler
Baker Sonny
bowler
Higgins Ryan
all rounder
Buttler Jos
wicket keeper
Jennings Keaton
batsman
Chapman Mark
batsman
Madsen Wayne
batsman
Currie Scott
bowler
Overton Jamie
bowler
De Lange Marchant
bowler
Simpson John
wicket keeper
Du Plooy Leus
batsman
Turner Ashton
batsman
Finch Adam
bowler
Warner David
batsman
Garton George
bowler
Williamson Kane
batsman
Gregory Lewis
all rounder
Wood Luke
bowler
Hartley Tom
bowler
Worrall Daniel
bowler
Hurst Matthew
wicket keeper
Match has not started yet