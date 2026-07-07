Squads London Spirit vs Manchester Super Giants The hundred The Hundred 23.07.2026

The hundred

LON
LON
MSG
MSG

Playing

LON
LON
MSG
MSG
First TeamSecond Team
Chohan Jafer

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Aspinwall Tom

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Simpson John

wicket keeper

Gregory Lewis

all rounder

Wood Luke

bowler

Hurst Matthew

wicket keeper

Bench

LON
LON
MSG
MSG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet