Squads MI London vs Manchester Super Giants The hundred The Hundred 02.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Atkinson Gus
bowler
Ahmad Noor
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Ahmed Farhan
bowler
Billings Sam
wicket keeper
Anderson James
bowler
Clark Jordan
all rounder
Aspinwall Tom
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Baker Sonny
bowler
Curran Sam
all rounder
Buttler Jos
wicket keeper
Curran Tom
all rounder
Chapman Mark
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Currie Scott
bowler
Gohar Zafar
bowler
Dawson Liam
all rounder
Hammond Miles
batsman
De Lange Marchant
bowler
Jacks Will
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Khan Rashid
bowler
Finch Adam
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Garton George
bowler
Muyeye Tawanda
batsman
Gregory Lewis
all rounder
Scrimshaw George
bowler
Hartley Tom
bowler
Sowter Nathan
bowler
Hurst Matthew
wicket keeper
Match has not started yet