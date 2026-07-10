Squads MI London vs Manchester Super Giants The hundred The Hundred 02.08.2026

The hundred

LON
LON
MSG
MSG

Playing

LON
LON
MSG
MSG
First TeamSecond Team
Billings Sam

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Aspinwall Tom

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Jacks Will

batsman

Gregory Lewis

all rounder

Hurst Matthew

wicket keeper

Bench

LON
LON
MSG
MSG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet