Squads London Spirit vs Southern Brave The hundred The Hundred 01.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Carlson Kiran
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Chohan Jafer
all rounder
Allen Finn
wicket keeper
Dawson Liam
all rounder
Archer Jofra
bowler
Dickson Sean
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Briggs Danny
bowler
Gleeson Richard
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Coles James Matthew
all rounder
Jennings Keaton
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Madsen Wayne
batsman
Evans Laurie
batsman
Overton Jamie
bowler
Jordan Chris
bowler
Simpson John
wicket keeper
Mills Tymal
bowler
Turner Ashton
batsman
Overton Craig
bowler
Warner David
batsman
Roy Jason
batsman
Williamson Kane
batsman
Thompson Jordan
all rounder
Wood Luke
bowler
Topley Reece
bowler
Worrall Daniel
bowler
Vince James
batsman
Match has not started yet