Squads London Spirit vs Southern Brave The hundred The Hundred 01.08.2026

The hundred

LON
LON
SOU
SOU

Playing

LON
LON
SOU
SOU
First TeamSecond Team
Chohan Jafer

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Roy Jason

batsman

Thompson Jordan

all rounder

Wood Luke

bowler

Bench

LON
LON
SOU
SOU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet