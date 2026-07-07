Squads MI London vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred 21.07.2026

The hundred

LON
LON
SUL
SUL

Playing

LON
LON
SUL
SUL
First TeamSecond Team
Billings Sam

wicket keeper

Brown Pat

bowler

Clark Jordan

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Curran Tom

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Jacks Will

batsman

Patel Samit

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Bench

LON
LON
SUL
SUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet