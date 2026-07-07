Squads MI London vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred 21.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Atkinson Gus
bowler
Amir Mohammad
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Brook Harry
batsman
Billings Sam
wicket keeper
Brown Pat
bowler
Clark Jordan
all rounder
Carse Brydon
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Clark Graham
batsman
Curran Sam
all rounder
Crawley Zak
batsman
Curran Tom
all rounder
Duffy Jacob
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Dwarshuis Ben
bowler
Gohar Zafar
bowler
Fuller James
all rounder
Hammond Miles
batsman
Lawes Thomas Edward
all rounder
Jacks Will
batsman
Lawrence Dan
batsman
Khan Rashid
bowler
Malan Dawid
batsman
Mahmood Saqib
bowler
Miller David
batsman
Muyeye Tawanda
batsman
Patel Samit
all rounder
Scrimshaw George
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Sowter Nathan
bowler
Potts Matty
bowler
Match has not started yet