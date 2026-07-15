Squads MI London vs Trent Rockets The hundred The Hundred 08.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Atkinson Gus
bowler
Ahmed Rehan
all rounder
Behrendorff Jason
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Billings Sam
wicket keeper
Banton Tom
batsman
Clark Jordan
all rounder
Cook Sam
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Curran Sam
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Curran Tom
all rounder
Hain Sam
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Harrison Calvin
bowler
Gohar Zafar
bowler
Holden Max
batsman
Hammond Miles
batsman
Hose Adam
batsman
Jacks Will
batsman
Hosein Akeal
bowler
Khan Rashid
bowler
Linde George
all rounder
Mahmood Saqib
bowler
Moores Tom
wicket keeper
Muyeye Tawanda
batsman
Parkinson Callum
bowler
Scrimshaw George
bowler
Pennington Dillon
bowler
Sowter Nathan
bowler
Root Joe
batsman
Match has not started yet