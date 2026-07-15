Squads MI London vs Trent Rockets The hundred The Hundred 08.08.2026

The hundred

LON
LON
TRE
TRE

Playing

LON
LON
TRE
TRE
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Clark Jordan

all rounder

Cook Sam

bowler

Cox Jordan

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Curran Tom

all rounder

Hain Sam

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Holden Max

batsman

Hose Adam

batsman

Jacks Will

batsman

Linde George

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Root Joe

batsman

Bench

LON
LON
TRE
TRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet