Squads Manchester Super Giants vs Birmingham Phoenix The hundred The Hundred 26.07.2026

The hundred

MSG
MSG
BIR
BIR

Playing

MSG
MSG
BIR
BIR
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Aspinwall Tom

all rounder

Duckett Ben

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Buttler Jos

wicket keeper

Howell Benny

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Smeed Will

batsman

Gregory Lewis

all rounder

Hurst Matthew

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Sodhi Ish

bowler

Bench

MSG
MSG
BIR
BIR

no information yet

First TeamSecond Team

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