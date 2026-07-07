Squads Manchester Super Giants vs Birmingham Phoenix The hundred The Hundred 26.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Noor
bowler
Bethell Jacob
all rounder
Ahmed Farhan
bowler
Boult Trent
bowler
Anderson James
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Aspinwall Tom
all rounder
Donald Aneurin
batsman
Atkinson Gus
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Baker Sonny
bowler
Helm Tom
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Howell Benny
all rounder
Chapman Mark
batsman
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Currie Scott
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Dawson Liam
all rounder
McCann Freddie
batsman
De Lange Marchant
bowler
Mousley Dan
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Patterson-White Liam
bowler
Finch Adam
bowler
Smeed Will
batsman
Garton George
bowler
Southee Tim
bowler
Gregory Lewis
all rounder
Wood Chris
bowler
Hartley Tom
bowler
Hurst Matthew
wicket keeper
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Markram Aiden
all rounder
McKinney Ben Stewart
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Muyeye Tawanda
batsman
Ravindra Rachin
all rounder
Salt Phil
wicket keeper
Seifert Tim
wicket keeper
Sodhi Ish
bowler
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Tongue Josh
bowler
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