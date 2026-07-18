Squads Manchester Super Giants vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred 11.08.2026

The hundred

MSG
MSG
SUL
SUL

Playing

MSG
MSG
SUL
SUL
First TeamSecond Team
Brown Pat

bowler

Aspinwall Tom

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Patel Samit

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Hurst Matthew

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Santner Mitchell

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Sodhi Ish

bowler

Bench

MSG
MSG
SUL
SUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet