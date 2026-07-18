Squads Manchester Super Giants vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred 11.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Noor
bowler
Amir Mohammad
bowler
Ahmed Farhan
bowler
Brook Harry
batsman
Anderson James
bowler
Brown Pat
bowler
Aspinwall Tom
all rounder
Carse Brydon
bowler
Atkinson Gus
bowler
Clark Graham
batsman
Baker Sonny
bowler
Crawley Zak
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Duffy Jacob
bowler
Chapman Mark
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Currie Scott
bowler
Fuller James
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Lawes Thomas Edward
all rounder
De Lange Marchant
bowler
Lawrence Dan
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Malan Dawid
batsman
Finch Adam
bowler
Miller David
batsman
Garton George
bowler
Patel Samit
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Pepper Michael
wicket keeper
Hartley Tom
bowler
Potts Matty
bowler
Hurst Matthew
wicket keeper
Rashid Adil
bowler
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Santner Mitchell
all rounder
Markram Aiden
all rounder
Wasim Imad
all rounder
McKinney Ben Stewart
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Muyeye Tawanda
batsman
Ravindra Rachin
all rounder
Salt Phil
wicket keeper
Seifert Tim
wicket keeper
Sodhi Ish
bowler
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Tongue Josh
bowler
Match has not started yet