Squads Manchester Super Giants vs Trent Rockets The hundred The Hundred 31.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Noor
bowler
Ahmed Rehan
all rounder
Ahmed Farhan
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Anderson James
bowler
Banton Tom
batsman
Aspinwall Tom
all rounder
Cook Sam
bowler
Atkinson Gus
bowler
Cox Ben
wicket keeper
Baker Sonny
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Hain Sam
batsman
Chapman Mark
batsman
Harrison Calvin
bowler
Currie Scott
bowler
Holden Max
batsman
Dawson Liam
all rounder
Hose Adam
batsman
De Lange Marchant
bowler
Hosein Akeal
bowler
Du Plooy Leus
batsman
Linde George
all rounder
Finch Adam
bowler
Parkinson Callum
bowler
Garton George
bowler
Pennington Dillon
bowler
Gregory Lewis
all rounder
Root Joe
batsman
Hartley Tom
bowler
Sanderson Ben
bowler
Hurst Matthew
wicket keeper
Stoinis Marcus
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Whiteley Ross
batsman
Markram Aiden
all rounder
Willey David
all rounder
McKinney Ben Stewart
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Muyeye Tawanda
batsman
Ravindra Rachin
all rounder
Salt Phil
wicket keeper
Seifert Tim
wicket keeper
Sodhi Ish
bowler
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Tongue Josh
bowler
Match has not started yet