Squads Manchester Super Giants vs Trent Rockets The hundred The Hundred 31.07.2026

The hundred

MSG
MSG
TRE
TRE

Playing

MSG
MSG
TRE
TRE
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Aspinwall Tom

all rounder

Cook Sam

bowler

Cox Ben

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Hain Sam

batsman

Holden Max

batsman

Dawson Liam

all rounder

Hose Adam

batsman

Linde George

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Root Joe

batsman

Hurst Matthew

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Willey David

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Sodhi Ish

bowler

Bench

MSG
MSG
TRE
TRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet