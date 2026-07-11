Squads Manchester Super Giants vs Welsh Fire The hundred The Hundred 05.08.2026

The hundred

MSG
MSG
WEL
WEL

Playing

MSG
MSG
WEL
WEL
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Aspinwall Tom

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Hull Josh

bowler

Dawson Liam

all rounder

Walter Paul Ian

all rounder

Wells Luke

batsman

Gregory Lewis

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Hurst Matthew

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Sodhi Ish

bowler

Bench

MSG
MSG
WEL
WEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet