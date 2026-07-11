Squads Manchester Super Giants vs Welsh Fire The hundred The Hundred 05.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Noor
bowler
Abell Tom
batsman
Ahmed Farhan
bowler
Bairstow Jonny
wicket keeper
Anderson James
bowler
Crane Mason
bowler
Aspinwall Tom
all rounder
Dale Ajeet
bowler
Atkinson Gus
bowler
Eskinazi Stevie
batsman
Baker Sonny
bowler
Green Chris
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Hull Josh
bowler
Chapman Mark
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Currie Scott
bowler
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Dawson Liam
all rounder
Meredith Riley
bowler
De Lange Marchant
bowler
Payne David
bowler
Du Plooy Leus
batsman
Smith Steve
batsman
Finch Adam
bowler
Walter Paul Ian
all rounder
Garton George
bowler
Wells Luke
batsman
Gregory Lewis
all rounder
Woakes Chris
all rounder
Hartley Tom
bowler
Zaib Saif
all rounder
Hurst Matthew
wicket keeper
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Markram Aiden
all rounder
McKinney Ben Stewart
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Muyeye Tawanda
batsman
Ravindra Rachin
all rounder
Salt Phil
wicket keeper
Seifert Tim
wicket keeper
Sodhi Ish
bowler
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Tongue Josh
bowler
Match has not started yet