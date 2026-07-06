The Hundred Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jul 21, 2026
05:30 PM
MI London vs Sunrisers Leeds
The Hundred
No info
Jul 22, 2026
05:30 PM
Southern Brave vs Welsh Fire
The Hundred
No info
Jul 23, 2026
05:30 PM
London Spirit vs Manchester Super Giants
The Hundred
No info
Jul 24, 2026
05:30 PM
Birmingham Phoenix vs Trent Rockets
The Hundred
No info
Jul 25, 2026
01:30 PM
Sunrisers Leeds vs Southern Brave
The Hundred
No info
Jul 25, 2026
05:00 PM
Welsh Fire vs MI London
The Hundred
No info
Jul 26, 2026
01:30 PM
No info
Jul 26, 2026
05:00 PM
Trent Rockets vs London Spirit
The Hundred
No info
Jul 27, 2026
05:30 PM
Southern Brave vs MI London
The Hundred
No info
Jul 28, 2026
05:30 PM
Sunrisers Leeds vs Manchester Super Giants
The Hundred
No info
Jul 29, 2026
02:00 PM
Welsh Fire vs Trent Rockets
The Hundred
No info
Jul 29, 2026
05:30 PM
MI London vs London Spirit
The Hundred
No info
Jul 30, 2026
05:30 PM
Southern Brave vs Birmingham Phoenix
The Hundred
No info
Jul 31, 2026
05:30 PM
Manchester Super Giants vs Trent Rockets
The Hundred
No info
Aug 01, 2026
01:30 PM
Birmingham Phoenix vs Welsh Fire
The Hundred
No info
Aug 01, 2026
05:00 PM
London Spirit vs Southern Brave
The Hundred
No info
Aug 02, 2026
01:30 PM
Trent Rockets vs Sunrisers Leeds
The Hundred
No info
Aug 02, 2026
05:00 PM
MI London vs Manchester Super Giants
The Hundred
No info
Aug 03, 2026
05:30 PM
Welsh Fire vs Southern Brave
The Hundred
No info
Aug 04, 2026
05:30 PM
Sunrisers Leeds vs London Spirit
The Hundred
No info
Aug 05, 2026
02:00 PM
Manchester Super Giants vs Welsh Fire
The Hundred
No info
Aug 05, 2026
05:30 PM
Trent Rockets vs Birmingham Phoenix
The Hundred
No info
Aug 06, 2026
05:30 PM
London Spirit vs MI London
The Hundred
No info
Aug 07, 2026
05:30 PM
Birmingham Phoenix vs Sunrisers Leeds
The Hundred
No info
Aug 08, 2026
01:30 PM
MI London vs Trent Rockets
The Hundred
No info
Aug 08, 2026
05:00 PM
Southern Brave vs Manchester Super Giants
The Hundred
No info
Aug 09, 2026
01:30 PM
Sunrisers Leeds vs Welsh Fire
The Hundred
No info
Aug 09, 2026
05:00 PM
London Spirit vs Birmingham Phoenix
The Hundred
No info
Aug 10, 2026
05:30 PM
Trent Rockets vs Southern Brave
The Hundred
No info
Aug 11, 2026
05:30 PM
Manchester Super Giants vs Sunrisers Leeds
The Hundred
No info
Aug 12, 2026
02:00 PM
Welsh Fire vs London Spirit
The Hundred
No info
Aug 12, 2026
05:30 PM
Birmingham Phoenix vs MI London
The Hundred
No info
Aug 14, 2026
05:00 PM
2nd Place vs 3rd Place
The Hundred
No info