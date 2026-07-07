Squads Southern Brave vs MI London The hundred The Hundred 27.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Albert Toby Edward
batsman
Atkinson Gus
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Behrendorff Jason
bowler
Archer Jofra
bowler
Billings Sam
wicket keeper
Bracewell Michael
all rounder
Clark Jordan
all rounder
Briggs Danny
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Cartwright Hilton
all rounder
Curran Sam
all rounder
Coles James Matthew
all rounder
Curran Tom
all rounder
Du Plooy Leus
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Evans Laurie
batsman
Gohar Zafar
bowler
Jordan Chris
bowler
Hammond Miles
batsman
Mills Tymal
bowler
Jacks Will
batsman
Overton Craig
bowler
Khan Rashid
bowler
Roy Jason
batsman
Mahmood Saqib
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Muyeye Tawanda
batsman
Topley Reece
bowler
Scrimshaw George
bowler
Vince James
batsman
Sowter Nathan
bowler
Match has not started yet