Squads Southern Brave vs MI London The hundred The Hundred 27.07.2026

The hundred

SOU
SOU
LON
LON

Playing

SOU
SOU
LON
LON
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Curran Tom

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Roy Jason

batsman

Thompson Jordan

all rounder

Bench

SOU
SOU
LON
LON

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet