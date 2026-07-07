Squads Southern Brave vs Welsh Fire The hundred The Hundred 22.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Albert Toby Edward
batsman
Abell Tom
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Bairstow Jonny
wicket keeper
Archer Jofra
bowler
Crane Mason
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Dale Ajeet
bowler
Briggs Danny
bowler
Eskinazi Stevie
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Green Chris
bowler
Coles James Matthew
all rounder
Hull Josh
bowler
Du Plooy Leus
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Evans Laurie
batsman
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Jordan Chris
bowler
Meredith Riley
bowler
Mills Tymal
bowler
Payne David
bowler
Overton Craig
bowler
Smith Steve
batsman
Roy Jason
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Thompson Jordan
all rounder
Wells Luke
batsman
Topley Reece
bowler
Woakes Chris
all rounder
Vince James
batsman
Zaib Saif
all rounder
Match has not started yet