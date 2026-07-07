Squads Southern Brave vs Welsh Fire The hundred The Hundred 22.07.2026

The hundred

SOU
SOU
WEL
WEL

Playing

SOU
SOU
WEL
WEL
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Allen Finn

wicket keeper

Bairstow Jonny

wicket keeper

Hull Josh

bowler

Roy Jason

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Wells Luke

batsman

Woakes Chris

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Bench

SOU
SOU
WEL
WEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet