Squads Sunrisers Leeds vs London Spirit The hundred The Hundred 04.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amir Mohammad
bowler
Carlson Kiran
batsman
Brook Harry
batsman
Chohan Jafer
all rounder
Brown Pat
bowler
Dawson Liam
all rounder
Carse Brydon
bowler
Dickson Sean
batsman
Clark Graham
batsman
Douthwaite Daniel
all rounder
Crawley Zak
batsman
Gleeson Richard
bowler
Duffy Jacob
bowler
Higgins Ryan
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Jennings Keaton
batsman
Fuller James
all rounder
Madsen Wayne
batsman
Lawes Thomas Edward
all rounder
Overton Jamie
bowler
Lawrence Dan
batsman
Simpson John
wicket keeper
Malan Dawid
batsman
Turner Ashton
batsman
Miller David
batsman
Warner David
batsman
Patel Samit
all rounder
Williamson Kane
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Wood Luke
bowler
Potts Matty
bowler
Worrall Daniel
bowler
Rashid Adil
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Wasim Imad
all rounder
Match has not started yet