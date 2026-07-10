Squads Sunrisers Leeds vs London Spirit The hundred The Hundred 04.08.2026

The hundred

SUL
SUL
LON
LON

Playing

SUL
SUL
LON
LON
First TeamSecond Team
Chohan Jafer

all rounder

Brown Pat

bowler

Dawson Liam

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Fuller James

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Patel Samit

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Wood Luke

bowler

Santner Mitchell

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Bench

SUL
SUL
LON
LON

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet