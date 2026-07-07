Squads Sunrisers Leeds vs Manchester Super Giants The hundred The Hundred 28.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amir Mohammad
bowler
Ahmad Noor
bowler
Brook Harry
batsman
Ahmed Farhan
bowler
Brown Pat
bowler
Anderson James
bowler
Carse Brydon
bowler
Aspinwall Tom
all rounder
Clark Graham
batsman
Atkinson Gus
bowler
Crawley Zak
batsman
Baker Sonny
bowler
Duffy Jacob
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Dwarshuis Ben
bowler
Chapman Mark
batsman
Fuller James
all rounder
Currie Scott
bowler
Lawes Thomas Edward
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Lawrence Dan
batsman
De Lange Marchant
bowler
Malan Dawid
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Miller David
batsman
Finch Adam
bowler
Patel Samit
all rounder
Garton George
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Gregory Lewis
all rounder
Potts Matty
bowler
Hartley Tom
bowler
Rashid Adil
bowler
Hurst Matthew
wicket keeper
Santner Mitchell
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Wasim Imad
all rounder
Markram Aiden
all rounder
Match has not started yet