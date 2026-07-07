Squads Sunrisers Leeds vs Manchester Super Giants The hundred The Hundred 28.07.2026

The hundred

SUL
SUL
MSG
MSG

Playing

SUL
SUL
MSG
MSG
First TeamSecond Team
Brown Pat

bowler

Aspinwall Tom

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Patel Samit

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Gregory Lewis

all rounder

Hurst Matthew

wicket keeper

Santner Mitchell

all rounder

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Wasim Imad

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Bench

SUL
SUL
MSG
MSG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet