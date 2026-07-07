Squads Sunrisers Leeds vs Southern Brave The hundred The Hundred 25.07.2026

The hundred

SUL
SUL
SOU
SOU

Playing

SUL
SUL
SOU
SOU
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Brown Pat

bowler

Fuller James

all rounder

Roy Jason

batsman

Patel Samit

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Santner Mitchell

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Bench

SUL
SUL
SOU
SOU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet