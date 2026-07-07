Squads Sunrisers Leeds vs Southern Brave The hundred The Hundred 25.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amir Mohammad
bowler
Albert Toby Edward
batsman
Brook Harry
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Brown Pat
bowler
Archer Jofra
bowler
Carse Brydon
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Clark Graham
batsman
Briggs Danny
bowler
Crawley Zak
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Duffy Jacob
bowler
Coles James Matthew
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Du Plooy Leus
batsman
Fuller James
all rounder
Evans Laurie
batsman
Lawes Thomas Edward
all rounder
Jordan Chris
bowler
Lawrence Dan
batsman
Mills Tymal
bowler
Malan Dawid
batsman
Overton Craig
bowler
Miller David
batsman
Roy Jason
batsman
Patel Samit
all rounder
Thompson Jordan
all rounder
Pepper Michael
wicket keeper
Topley Reece
bowler
Potts Matty
bowler
Vince James
batsman
Rashid Adil
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Wasim Imad
all rounder
Match has not started yet