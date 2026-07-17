Squads Sunrisers Leeds vs Welsh Fire The hundred The Hundred 09.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amir Mohammad
bowler
Abell Tom
batsman
Brook Harry
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Brown Pat
bowler
Crane Mason
bowler
Carse Brydon
bowler
Dale Ajeet
bowler
Clark Graham
batsman
Eskinazi Stevie
batsman
Crawley Zak
batsman
Green Chris
bowler
Duffy Jacob
bowler
Hull Josh
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Fuller James
all rounder
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Lawes Thomas Edward
all rounder
Meredith Riley
bowler
Lawrence Dan
batsman
Payne David
bowler
Malan Dawid
batsman
Smith Steve
batsman
Miller David
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Patel Samit
all rounder
Wells Luke
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Woakes Chris
all rounder
Potts Matty
bowler
Zaib Saif
all rounder
Rashid Adil
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Wasim Imad
all rounder
Match has not started yet