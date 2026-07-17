Squads Sunrisers Leeds vs Welsh Fire The hundred The Hundred 09.08.2026

The hundred

SUL
SUL
WEL
WEL

Playing

SUL
SUL
WEL
WEL
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Brown Pat

bowler

Hull Josh

bowler

Fuller James

all rounder

Walter Paul Ian

all rounder

Patel Samit

all rounder

Wells Luke

batsman

Pepper Michael

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Bench

SUL
SUL
WEL
WEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet