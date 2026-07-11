Squads Trent Rockets vs Birmingham Phoenix The hundred The Hundred 05.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Bethell Jacob
all rounder
Alsop Tom
wicket keeper
Boult Trent
bowler
Banton Tom
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Cook Sam
bowler
Donald Aneurin
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Duckett Ben
wicket keeper
Ferguson Lockie
bowler
Helm Tom
bowler
Hain Sam
batsman
Howell Benny
all rounder
Harrison Calvin
bowler
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Holden Max
batsman
Livingstone Liam
all rounder
Hose Adam
batsman
McCann Freddie
batsman
Hosein Akeal
bowler
Mousley Dan
batsman
Linde George
all rounder
Patterson-White Liam
bowler
Moores Tom
wicket keeper
Smeed Will
batsman
Parkinson Callum
bowler
Southee Tim
bowler
Pennington Dillon
bowler
Wood Chris
bowler
Root Joe
batsman
Sanderson Ben
bowler
Stoinis Marcus
all rounder
Whiteley Ross
batsman
Willey David
all rounder
Match has not started yet