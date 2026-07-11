Squads Trent Rockets vs Birmingham Phoenix The hundred The Hundred 05.08.2026

The hundred

TRE
TRE
BIR
BIR

Playing

TRE
TRE
BIR
BIR
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Clarke Joe

wicket keeper

Cook Sam

bowler

Cox Ben

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Hain Sam

batsman

Howell Benny

all rounder

Holden Max

batsman

Livingstone Liam

all rounder

Hose Adam

batsman

Linde George

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Smeed Will

batsman

Root Joe

batsman

Stoinis Marcus

all rounder

Willey David

all rounder

Bench

TRE
TRE
BIR
BIR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet