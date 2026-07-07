Squads Trent Rockets vs London Spirit The hundred The Hundred 26.07.2026

The hundred

TRE
TRE
LON
LON

Playing

TRE
TRE
LON
LON
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Chohan Jafer

all rounder

Banton Tom

batsman

Dawson Liam

all rounder

Cook Sam

bowler

Cox Ben

wicket keeper

Hain Sam

batsman

Higgins Ryan

all rounder

Holden Max

batsman

Hose Adam

batsman

Simpson John

wicket keeper

Linde George

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Wood Luke

bowler

Root Joe

batsman

Stoinis Marcus

all rounder

Willey David

all rounder

Bench

TRE
TRE
LON
LON

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet