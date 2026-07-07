Squads Trent Rockets vs London Spirit The hundred The Hundred 26.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Carlson Kiran
batsman
Alsop Tom
wicket keeper
Chohan Jafer
all rounder
Banton Tom
batsman
Dawson Liam
all rounder
Cook Sam
bowler
Dickson Sean
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Douthwaite Daniel
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Gleeson Richard
bowler
Hain Sam
batsman
Higgins Ryan
all rounder
Harrison Calvin
bowler
Jennings Keaton
batsman
Holden Max
batsman
Madsen Wayne
batsman
Hose Adam
batsman
Overton Jamie
bowler
Hosein Akeal
bowler
Simpson John
wicket keeper
Linde George
all rounder
Turner Ashton
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Warner David
batsman
Parkinson Callum
bowler
Williamson Kane
batsman
Pennington Dillon
bowler
Wood Luke
bowler
Root Joe
batsman
Worrall Daniel
bowler
Sanderson Ben
bowler
Stoinis Marcus
all rounder
Whiteley Ross
batsman
Willey David
all rounder
Match has not started yet