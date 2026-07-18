Squads Trent Rockets vs Southern Brave The hundred The Hundred 10.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Albert Toby Edward
batsman
Alsop Tom
wicket keeper
Allen Finn
wicket keeper
Banton Tom
batsman
Archer Jofra
bowler
Cook Sam
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Cox Ben
wicket keeper
Briggs Danny
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Hain Sam
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Harrison Calvin
bowler
Du Plooy Leus
batsman
Holden Max
batsman
Evans Laurie
batsman
Hose Adam
batsman
Jordan Chris
bowler
Hosein Akeal
bowler
Mills Tymal
bowler
Linde George
all rounder
Overton Craig
bowler
Moores Tom
wicket keeper
Roy Jason
batsman
Parkinson Callum
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Pennington Dillon
bowler
Topley Reece
bowler
Root Joe
batsman
Vince James
batsman
Sanderson Ben
bowler
Stoinis Marcus
all rounder
Whiteley Ross
batsman
Willey David
all rounder
Match has not started yet