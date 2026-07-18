Squads Trent Rockets vs Southern Brave The hundred The Hundred 10.08.2026

The hundred

TRE
TRE
SOU
SOU

Playing

TRE
TRE
SOU
SOU
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Allen Finn

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Cook Sam

bowler

Cox Ben

wicket keeper

Hain Sam

batsman

Holden Max

batsman

Hose Adam

batsman

Linde George

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Roy Jason

batsman

Thompson Jordan

all rounder

Root Joe

batsman

Stoinis Marcus

all rounder

Willey David

all rounder

Bench

TRE
TRE
SOU
SOU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet