Squads Trent Rockets vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred 02.08.2026

The hundred

TRE
TRE
SUL
SUL

Playing

TRE
TRE
SUL
SUL
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Brown Pat

bowler

Cook Sam

bowler

Cox Ben

wicket keeper

Hain Sam

batsman

Holden Max

batsman

Fuller James

all rounder

Hose Adam

batsman

Linde George

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Patel Samit

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Root Joe

batsman

Stoinis Marcus

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Willey David

all rounder

Bench

TRE
TRE
SUL
SUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet