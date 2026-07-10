Squads Trent Rockets vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred 02.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Amir Mohammad
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Brook Harry
batsman
Banton Tom
batsman
Brown Pat
bowler
Cook Sam
bowler
Carse Brydon
bowler
Cox Ben
wicket keeper
Clark Graham
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Crawley Zak
batsman
Hain Sam
batsman
Duffy Jacob
bowler
Harrison Calvin
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Holden Max
batsman
Fuller James
all rounder
Hose Adam
batsman
Lawes Thomas Edward
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Lawrence Dan
batsman
Linde George
all rounder
Malan Dawid
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Miller David
batsman
Parkinson Callum
bowler
Patel Samit
all rounder
Pennington Dillon
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Root Joe
batsman
Potts Matty
bowler
Sanderson Ben
bowler
Rashid Adil
bowler
Stoinis Marcus
all rounder
Santner Mitchell
all rounder
Whiteley Ross
batsman
Wasim Imad
all rounder
Willey David
all rounder
Match has not started yet