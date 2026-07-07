Squads Welsh Fire vs MI London The hundred The Hundred 25.07.2026

The hundred

WEL
WEL
LON
LON

Playing

WEL
WEL
LON
LON
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Hull Josh

bowler

Curran Tom

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Wells Luke

batsman

Woakes Chris

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Bench

WEL
WEL
LON
LON

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet