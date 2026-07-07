Squads Welsh Fire vs MI London The hundred The Hundred 25.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Atkinson Gus
bowler
Bairstow Jonny
wicket keeper
Behrendorff Jason
bowler
Crane Mason
bowler
Billings Sam
wicket keeper
Dale Ajeet
bowler
Clark Jordan
all rounder
Eskinazi Stevie
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Green Chris
bowler
Curran Sam
all rounder
Hull Josh
bowler
Curran Tom
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Gohar Zafar
bowler
Meredith Riley
bowler
Hammond Miles
batsman
Payne David
bowler
Jacks Will
batsman
Smith Steve
batsman
Khan Rashid
bowler
Walter Paul Ian
all rounder
Mahmood Saqib
bowler
Wells Luke
batsman
Muyeye Tawanda
batsman
Woakes Chris
all rounder
Scrimshaw George
bowler
Zaib Saif
all rounder
Sowter Nathan
bowler
Match has not started yet