Squads Welsh Fire vs Trent Rockets The hundred The Hundred 29.07.2026

The hundred

WEL
WEL
TRE
TRE

Playing

WEL
WEL
TRE
TRE
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Ahmed Rehan

all rounder

Bairstow Jonny

wicket keeper

Alsop Tom

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Cook Sam

bowler

Cox Ben

wicket keeper

Hull Josh

bowler

Hain Sam

batsman

Holden Max

batsman

Hose Adam

batsman

Linde George

all rounder

Walter Paul Ian

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Wells Luke

batsman

Woakes Chris

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Root Joe

batsman

Bench

WEL
WEL
TRE
TRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet