Squads Welsh Fire vs Trent Rockets The hundred The Hundred 29.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Ahmed Rehan
all rounder
Bairstow Jonny
wicket keeper
Alsop Tom
wicket keeper
Crane Mason
bowler
Banton Tom
batsman
Dale Ajeet
bowler
Cook Sam
bowler
Eskinazi Stevie
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Green Chris
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Hull Josh
bowler
Hain Sam
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Harrison Calvin
bowler
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Holden Max
batsman
Meredith Riley
bowler
Hose Adam
batsman
Payne David
bowler
Hosein Akeal
bowler
Smith Steve
batsman
Linde George
all rounder
Walter Paul Ian
all rounder
Moores Tom
wicket keeper
Wells Luke
batsman
Parkinson Callum
bowler
Woakes Chris
all rounder
Pennington Dillon
bowler
Zaib Saif
all rounder
Root Joe
batsman
Match has not started yet