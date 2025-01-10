Yunus Akg C 3 B Cn News
Category links
Teams
Liverpool FcFc BarcelonaManchester CityParis Saint GermainReal MadridFenerbahceAc MilanArsenalManchester UnitedPortugal Football TeamWolverhampton WanderersBrazil Football TeamIndia Football TeamAston VillaAfc BournemouthJuventusBayern MunichSpain Football TeamArgentina Football TeamBelgium Football TeamAl Nassr FcEngland Football TeamFrance Football TeamSwitzerland Football TeamEgypt Football TeamUsa Football TeamMexico Football TeamGermany Football TeamAustria Football TeamCroatia Football TeamSenegal Football TeamAtletico MadridTottenham HotspurQatar Football TeamSl BenficaInter MiamiReal BetisWolfsburgBayer LeverkusenNew York City FcUnion BerlinChelseaGetafe FcLos Angeles FcValencia FcAfc AjaxAs RomaCrystal PalaceBrentfordBorussia DortmundWest Ham UnitedSunderlandNewcastle UnitedEvertonCoventry CityNottingham ForestLeeds UnitedBrighton And Hove AlbionAthletic BilbaoNapoliCelticEintracht FrankfurtFlamengoGalatasarayTorinoSheffield UnitedWrexhamFc GoaFulham FcUefaWales Football TeamSevillaVillarrealAtalanta BcBurnleyLeicester CityInter MilanNorwich CityOlympique MarseilleRb LeipzigRcd MallorcaQueens Park RangersSouthamptonPoland Football TeamNew York Red BullsSporting CpDerby CountyAs MonacoColombia Football TeamMumbai City FcChurchill BrothersBologna FcMiddlesbroughCelta VigoReal SociedadGirona FcParma CalcioSassuoloDeportivo AlavesShillong Lajong
Tournaments
Fifa World Cup 2026English Premier LeagueUefa Nations LeagueLa LigaSaudi Pro LeagueFIFABundesligaBallon DorAfc Champions LeagueChampions LeagueDfb PokalMlsMajor League SoccerSpanish Super CupSerie AEFL ChampionshipWorld CupFa CupGerman CupCarabao CupFifa Club World CupEuropa LeagueCopa AmericaI LeagueCopa Del ReyUefa EuroSuper CupLigue 12022 Fifa World Cup QualifiersEnglish Football League CupChampionshipUefa Europa League2022 Fifa World CupUefa Super CupScottish PremiershipCoppa ItaliaIndian Super LeagueIndian Womens LeagueSpanish LeagueNewells CupWomens Super LeagueNational LeagueLeague OneEFL СhampionshipSouth American World Cup 2026 QualifiersNations LeagueEredivisieEuropa Conference LeagueDurand CupSaff ChampionshipIntercontinental CupAfc Asian CupHero Super Cup 2023Isl 2022 232022 World CupFifa U 17 Womens World CupSantosh TrophyCommunity ShieldLeague TwoDurand Cup 2022Liga Nos2022 World Cup QualifiersWorld Cup 2002Isl 2021 22Fantasy Premier LeagueI League 2021 22Austrian BundesligaFifa World Cup 2022Africa Cup Of NationsEuropean Super League2022 Afc Womens Asian CupSuper LeagueAfc Womens Asian Cup2022 Afc U 23 Asian CupU 23 Afc Asian Cup2021 Saff CupWorld Cup 2018International FriendliesIsl 2020 212021 Durand CupPremier Futsal LeagueIsl 2021Super LigOlympicsFifa World Cup 20182020 OlympicsSerie BEuro 2016Ligue 2Copa Libertadores2021 Afc Champions LeagueAsian Games2019 Asian CupFifa Under 17 World CupSegunda DivisionSaff 2018Coupe De La LigueEuropa CupAfc U 16 ChampionshipFederation Cup 2016
Players
Mohamed SalahNeymarRodriAnthony GordonMarcus RashfordVinicius JuniorKylian MbappeFlorentino PerezRoberto De ZerbiCristiano RonaldoRobert LewandowskiAndre Villas BoasHarry KaneLionel MessiFrenkie De JongJude BellinghamAurelien TchouameniFerran TorresJavier TebasJulian AlvarezRudi GarciaEric GarciaThomas TuchelLautaro MartinezJurgen KloppJose MourinhoOusmane DembeleRomelu LukakuErling HaalandJulian NagelsmannGabriel MartinelliCasemiroKai HavertzCarlo AncelottiJesse MarschEnzo MarescaViktor GyokeresAlexander IsakSunil ChhetriPeleKevin De BruyneLuka ModricDavor SukerAl HilalRaphinhaMarc CucurellaBhaichung BhutiaMartin OdegaardThomas MullerPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeMichael OwenMauricio PochettinoDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniGianluigi DonnarumaPedriRonald KoemanLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosBukayo SakaKarim AdeyemiDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank Lampard
Teams
Liverpool FcFc BarcelonaManchester CityParis Saint GermainReal MadridFenerbahceAc MilanArsenalManchester UnitedPortugal Football TeamWolverhampton WanderersBrazil Football TeamIndia Football TeamAston VillaAfc BournemouthJuventusBayern MunichSpain Football TeamArgentina Football TeamBelgium Football TeamAl Nassr FcEngland Football TeamFrance Football TeamSwitzerland Football TeamEgypt Football TeamUsa Football TeamMexico Football TeamGermany Football TeamAustria Football TeamCroatia Football TeamSenegal Football TeamAtletico MadridTottenham HotspurQatar Football TeamSl BenficaInter MiamiReal BetisWolfsburgBayer LeverkusenNew York City FcUnion BerlinChelseaGetafe FcLos Angeles FcValencia FcAfc AjaxAs RomaCrystal PalaceBrentfordBorussia DortmundWest Ham UnitedSunderlandNewcastle UnitedEvertonCoventry CityNottingham ForestLeeds UnitedBrighton And Hove AlbionAthletic BilbaoNapoliCelticEintracht FrankfurtFlamengoGalatasarayTorinoSheffield UnitedWrexhamFc GoaFulham FcUefaWales Football TeamSevillaVillarrealAtalanta BcBurnleyLeicester CityInter MilanNorwich CityOlympique MarseilleRb LeipzigRcd MallorcaQueens Park RangersSouthamptonPoland Football TeamNew York Red BullsSporting CpDerby CountyAs MonacoColombia Football TeamMumbai City FcChurchill BrothersBologna FcMiddlesbroughCelta VigoReal SociedadGirona FcParma CalcioSassuoloDeportivo AlavesShillong Lajong
Tournaments
Fifa World Cup 2026English Premier LeagueUefa Nations LeagueLa LigaSaudi Pro LeagueFIFABundesligaBallon DorAfc Champions LeagueChampions LeagueDfb PokalMlsMajor League SoccerSpanish Super CupSerie AEFL ChampionshipWorld CupFa CupGerman CupCarabao CupFifa Club World CupEuropa LeagueCopa AmericaI LeagueCopa Del ReyUefa EuroSuper CupLigue 12022 Fifa World Cup QualifiersEnglish Football League CupChampionshipUefa Europa League2022 Fifa World CupUefa Super CupScottish PremiershipCoppa ItaliaIndian Super LeagueIndian Womens LeagueSpanish LeagueNewells CupWomens Super LeagueNational LeagueLeague OneEFL СhampionshipSouth American World Cup 2026 QualifiersNations LeagueEredivisieEuropa Conference LeagueDurand CupSaff ChampionshipIntercontinental CupAfc Asian CupHero Super Cup 2023Isl 2022 232022 World CupFifa U 17 Womens World CupSantosh TrophyCommunity ShieldLeague TwoDurand Cup 2022Liga Nos2022 World Cup QualifiersWorld Cup 2002Isl 2021 22Fantasy Premier LeagueI League 2021 22Austrian BundesligaFifa World Cup 2022Africa Cup Of NationsEuropean Super League2022 Afc Womens Asian CupSuper LeagueAfc Womens Asian Cup2022 Afc U 23 Asian CupU 23 Afc Asian Cup2021 Saff CupWorld Cup 2018International FriendliesIsl 2020 212021 Durand CupPremier Futsal LeagueIsl 2021Super LigOlympicsFifa World Cup 20182020 OlympicsSerie BEuro 2016Ligue 2Copa Libertadores2021 Afc Champions LeagueAsian Games2019 Asian CupFifa Under 17 World CupSegunda DivisionSaff 2018Coupe De La LigueEuropa CupAfc U 16 ChampionshipFederation Cup 2016
Players
Mohamed SalahNeymarRodriAnthony GordonMarcus RashfordVinicius JuniorKylian MbappeFlorentino PerezRoberto De ZerbiCristiano RonaldoRobert LewandowskiAndre Villas BoasHarry KaneLionel MessiFrenkie De JongJude BellinghamAurelien TchouameniFerran TorresJavier TebasJulian AlvarezRudi GarciaEric GarciaThomas TuchelLautaro MartinezJurgen KloppJose MourinhoOusmane DembeleRomelu LukakuErling HaalandJulian NagelsmannGabriel MartinelliCasemiroKai HavertzCarlo AncelottiJesse MarschEnzo MarescaViktor GyokeresAlexander IsakSunil ChhetriPeleKevin De BruyneLuka ModricDavor SukerAl HilalRaphinhaMarc CucurellaBhaichung BhutiaMartin OdegaardThomas MullerPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeMichael OwenMauricio PochettinoDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniGianluigi DonnarumaPedriRonald KoemanLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosBukayo SakaKarim AdeyemiDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank Lampard