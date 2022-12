Joshna Chinappa and Abhay Singh progress to quarter-finals at SRFI National Squash Championship

The top-seeded players in the men's and women's singles competitions of the 78th HCL SRFI National Squash tournament here on Wednesday each achieved contrasting victories in the round of 16. While Abhay Singh overcame SSCB's Naveen Jangra 11-8, 11-2, 8-11, 11-4, Chinappa, beat Yashi Jain.

Veer Chotrani of Maharashtra shocked the 3-4 seed Kanhav Nanavati of Tennessee by winning all four games. Results (round of 16): Men: Abhay Singh (X1) beat Naveen Jangra (SSCB) 11-8, 11-2, 8-11, 11-4 Suraj Chand beat Vikas Mehra 11-9, 10-12, 7-11, 11-4, 11-8 Sandeep Jangra (X5/8) beat Vaibhav Chauhan, 11-3 ,11-2, 11-7 Vijay Kumar beat Rahul Baitha 11-6, 13-11, 11-3. Veer Chotrani beat Kanhav Nanavati (3/4) 11-8, 11-5, 11-5 Velavan Senthilkumar beat Ranjit Singh (SSCB) 11-8, 11-5, 11-3 Harinder Pal Singh Sandhu (TN) beat Jamal Sakib (SSCB) 11-2, 11-8, 12-10 Navaneeth Prabhu (TN) beat Ravi Dixit (Haryana) 10-12, 11-7, 11-8, 9-11, 11-4. Women: Joshana Chinappa beat Yashi Jain 11-3, 11-6, 11-6 Anjali Semwal beat Subhadra Nair (Kerala) 11-2, 11-2, 11-3 Akanksha Salunkhe (5/8) beat Rathika Suthanthira Seelan 11-4, 11-4, 11-5 Janet Vidhi beat Shameena Riaz 11-3, 4-11, 11-6, 13-11 Urwashi Joshi (3/4) beat Pooja Arthi R 11-5, 11-8, 11-7. Tanishka Jain beat Sanika Choudhari, 9-11, 4-11, 11-1, 11-7, 11-5 Tanvi Khanna beat Sunita Patel (5/8) 11-3, 13-11, 11-2 Anahat Singh beat Sushmita Panigrahi (Goa) 11-2, 11-2, 11-0. Follow us on Facebook here Stay connected with us on Twitter here Like and share our Instagram page here