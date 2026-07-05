Hamza Tariq

Hamza Tariq

wicket keeper

Full name:Hamza Tariq
Nationality:Canada
Batting style:right handed batsman

Teams

2024 Teams

Surrey Jaguars

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches72663645
Innings00000
Overs00000
Balls-----
Maidens00000
Runs00000
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco00000
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches72663645
Innings720113339
Not outs092114
Runs116324203558491
Balls Faced157201462719354
Avg16.5729.4522.5517.4319.64
SR73.88161.1943.9377.6138.7
Fours1527245336
Fifties13123
Sixies21451822
Highest7163527163
Hundreds00000

Another Players

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