Hamza Tariq
wicket keeper
|Full name:
|Hamza Tariq
|Nationality:
|Canada
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|26
|6
|36
|45
|Innings
|0
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|26
|6
|36
|45
|Innings
|7
|20
|11
|33
|39
|Not outs
|0
|9
|2
|1
|14
|Runs
|116
|324
|203
|558
|491
|Balls Faced
|157
|201
|462
|719
|354
|Avg
|16.57
|29.45
|22.55
|17.43
|19.64
|SR
|73.88
|161.19
|43.93
|77.6
|138.7
|Fours
|15
|27
|24
|53
|36
|Fifties
|1
|3
|1
|2
|3
|Sixies
|2
|14
|5
|18
|22
|Highest
|71
|63
|52
|71
|63
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0