Jason Paul Behrendorff

Jason Paul Behrendorff

bowler

Full name:Jason Paul Behrendorff
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Melbourne Renegades

MI London

Perth Scorchers

Pretoria Capitals

Washington Freedom

Western Australia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches12103165132
Innings1295465130
Overs107.326.0955.1532.1466.1
Balls-----
Maidens70219382
Runs568212300626243486
Wickets16912692154
Avg35.523.5523.8528.5222.63
SR40.3117.3345.4834.718.16
Eco5.288.153.144.937.47
BB541454
4w011022
5w10620
10w00200

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches12103165132
Innings61453229
Not outs30131418
Runs215389235148
Balls Faced2371084371141
Avg7512.1513.0513.45
SR91.371.4235.8863.34104.96
Fours0039147
Fifties00000
Sixies00655
Highest115393526
Hundreds00000

Jason Paul Behrendorff Schedule & Results

Major League Cricket

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

T20 Lanka Premier League

The Hundred

Jason Behrendorff News

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All the latest information about the cricketer Jason Behrendorff is collected for you here: matches he is participating in, all his wins and losses.

OI vs LS, AI Simulation | Spirit face seventh defeat in a row against Invincibles after London derby loss

OI vs LS, AI Simulation | Spirit face seventh defeat in a row against Invincibles after London derby loss

AS per ChatGPT, Oval Invincibles will beat London Spirit by six wickets in the 29th game of the Hundred Men’s competition at the Kennington Oval on Monday. Jason Behrendorff stole the show with an incredible three-wicket spell as the Invicibles batters ended the game with seven balls to spare.

Jason Behrendorff05:01 PM, 07 January, 2025

‌BBL | Twitter amused as Behrendorff’s lethal new ball spell casts an optical illusion on fans 

Jason Behrendorff11:31 PM, 21 July, 2024

‌LPL 2024 | Twitter reacts as Rossouw and Mendis blitzkreig lead Jaffna to fourth LPL title

Jason Behrendorff02:54 PM, 13 January, 2024

‌BBL 13 | Morris-Tye star with ball as Scorchers cement playoff spot after drubbing table-toppers in Perth

Jason Behrendorff02:29 PM, 13 January, 2024

‌BBL 13 | Twitter laughs as Ashton Agar’s ‘trust issues’ exposed after denying Behrendorff to pull of self-reliant catch

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