USL Championship
Loudoun United vs Sporting JAX
USL Championship
Segra Field
Loudoun United
0
Sporting JAX
0
NS
Clear
USL Championship
Segra Field
Loudoun United
0
Sporting JAX
0
NS
USL League Two
Akron City
0
Erie Sports Center
0
NS
USL League Two
Inter Gainesville
0
Nona
0
NS
USL League Two
AFC Ann Arbor
0
Oakland County
0
NS
USL League Two
Hickory
0
Appalachian
0
NS
USL League Two
Buffalo
0
Lorain County Leviathan
0
NS
USL League Two
Lionsbridge
0
Hill City
0
NS
USL League Two
Sporting Jax 2
0
The Villages
0
NS
USL League Two
West Chester United
0
Delaware FC
0
NS
USL League Two
Western Mass Pioneers
0
Black Rock
0
NS
USL League Two
Des Moines Menace
0
Santafé Wanderers
0
NS
USL League Two
Fort Worth Vaqueros
0
West Texas
0
NS
USL League Two
Midlakes United
0
Bangers
0
NS
USL League Two
Tacoma Stars
0
Snohomish United
0
NS
USL League Two
TUC
0
Stars FC
0
NS
USL League Two
Ventura County Fusion
0
AMSG
0
NS
USL League One
Paradise Coast Sports Complex
Naples
0
Portland Hearts of Pine
0
NS
USL League One
City Stadium