Litton Kumar Das

Litton Kumar Das

wicket keeper

Full name:Litton Kumar Das
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Dhaka Dominators

Karachi Kings

Rangpur Riders

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches39777387161186
Innings100200
Overs2.0005.000
Balls------
Maidens000000
Runs13002700
Wickets000000
Avg000000
SR000000
Eco6.5005.400
BB000000
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches39777387161186
Innings687672149158180
Not outs2719107
Runs239422501670670554394142
Balls Faced4063256812761032760493239
Avg36.2732.623.5247.8936.7523.94
SR58.9287.61130.8764.9289.91127.87
Fours300240173846599442
Fifties161010342624
Sixies11395062101119
Highest1411768327417683
Hundreds35018120

Litton Kumar Das Schedule & Results

Pakistan Super League

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Shere Bangla National Stadium, Dhaka

BAN

BAN

221

NZ

NZ

247

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka

BAN

BAN

199

NZ

NZ

198

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chittagong

BAN

BAN

265

NZ

NZ

210

Liton Das News

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Want to be the first to know everything about cricket player Liton Das, then you are in luck, we have collected all the latest news about him: results of matches played and predictions of future matches.

Litton Das Shares Untold Details About Bangladeshs T20 World Cup Saga

Litton Das Shares Untold Details About Bangladeshs T20 World Cup Saga

Litton Das has finally talked about his team missing out on the T20 World Cup. He revealed that the Bangladesh team wanted to play the tournament, but the government cited security concerns. For this, he even compared India and Pakistan's security levels, making a bold statement.

Liton Das06:05 PM, 08 June, 2026

Litton Das Breaks Silence on Mohammad Rizwan Handshake Controversy

Liton Das02:05 PM, 20 May, 2026

Cricket World Stunned as Bangladesh Defeat Pakistan in Series

Liton Das03:27 PM, 27 November, 2025

T20I Series Preview | Chattogram gets ready for Bangladesh vs Ireland opener

Liton Das03:00 PM, 27 November, 2025

AI Simulation, BAN vs IRE | Litton Das and Mahedi Hasan shine as Bangladesh claim narrow win in first T20I

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