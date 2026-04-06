Mohammad Wasim Jr

Mohammad Wasim Jr

bowler

Full name:Mohammad Wasim Jr
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Islamabad United

Multan Sultans

Pakistan

Quetta Gladiators

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2162793164
Innings41627173164
Overs59.4122.185.1181.0228.1221.1
Balls------
Maidens8502490
Runs23164169272812791956
Wickets22435224177
Avg115.526.719.7733.0931.1925.4
SR17930.5414.649.3633.3917.23
Eco3.875.248.124.025.68.84
BB144644
4w012123
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2162793164
Innings4710161931
Not outs1163617
Runs555745202252235
Balls Faced745950351216188
Avg18.339.511.2515.5319.3816.78
SR74.3296.619057.54116.66125
Fours535172020
Fifties000010
Sixies23191413
Highest431712435434
Hundreds000000

Mohammad Wasim Jr Schedule & Results

Pakistan Super League

Mohammad Wasim Jr News

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Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan complete clean sweep with emphatic win

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan complete clean sweep with emphatic win

Pakistan beat Sri Lanka by six wickets in the third and final ODI in Rawalpindi. Pacers Mohammad Wasim and Haris Rauf picked up five wickets between them to restrict the Lankans to a sub-par total before half-centuries from Fakhar Zaman and Mohammad Rizwan took the home side to a comfortable win.

Mohammad Wasim Jr07:39 PM, 06 November, 2025

South Africa tour of Pakistan | Twitter chuckles as timber comes to rescue of frightened Ahsan Raza

Mohammad Wasim Jr04:58 PM, 22 September, 2025

Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Mohammad Wasim Jr04:44 PM, 22 September, 2025

Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

Mohammad Wasim Jr05:18 PM, 16 September, 2025

Pakistan vs United Arab Emirates, Preview | Pakistan Will Look to Dominate After Big Win in Last Game

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Tariq, Usman

Tariq, Usman

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Mahmood, Athar

Mahmood, Athar

Akram, Faisal

Akram, Faisal

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bhatti, Kashif

Bhatti, Kashif

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib