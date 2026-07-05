Follow us
2024 Players
Benjamin George Lister
New Zealand
Brandon McMullen
Scotland
Hamza Tariq
Canada
Harmeet Singh Baddhan
USA
Junaid Siddiqui
Kyle Rico Mayers
Barbados
Logan Verjus van Beek
Netherlands
Mansab Gill
Marcus Peter Stoinis
Australia
Mohammad Nabi Essa Khel
Afghanistan
Navneet Dhaliwal
Padam Joshi
Rizwan Ahmed Cheema
Shreyas Movva
Sunil Philip Narine
Trinidad and Tobago
Terrance Hinds
Udhaya Bhagwan
Virandeep Singh
Malaysia
Global T20 Canada 2023
Brampton Wolves
Namibia
Kenya
Tanzania
Galle Gallants
Sierra Leone
Toronto Nationals
Prague Spartans
Mississauga Panthers
Prague Barbarians