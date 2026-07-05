Surrey Jaguars

Surrey Jaguars

Gender:Men

Players

2024 Players

Benjamin George Lister

New Zealand

Brandon McMullen

Scotland

Hamza Tariq

Canada

Harmeet Singh Baddhan

USA

Junaid Siddiqui

Canada

Kyle Rico Mayers

Barbados

Logan Verjus van Beek

Netherlands

Mansab Gill

Canada

Marcus Peter Stoinis

Australia

Mohammad Nabi Essa Khel

Afghanistan

Navneet Dhaliwal

Canada

Padam Joshi

Rizwan Ahmed Cheema

Canada

Shreyas Movva

Canada

Sunil Philip Narine

Trinidad and Tobago

Terrance Hinds

Trinidad and Tobago

Udhaya Bhagwan

Canada

Virandeep Singh

Malaysia

Statistics

Global T20 Canada 2023

Matches Played5
Won4
Drawn0
Lost1
No result1

Another teams

Brampton Wolves

Brampton Wolves

Namibia

Namibia

Kenya

Kenya

Tanzania

Tanzania

Galle Gallants

Galle Gallants

Sierra Leone

Sierra Leone

Toronto Nationals

Toronto Nationals

Prague Spartans

Prague Spartans

Mississauga Panthers

Mississauga Panthers

Prague Barbarians

Prague Barbarians