Usman Najeeb
batsman
|Full name:
|Usman Najeeb
|Nationality:
|Saudi Arabia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|8
|1
|8
|Innings
|1
|8
|1
|8
|Overs
|4.0
|30.4
|4.0
|30.4
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|2
|0
|Runs
|7
|268
|7
|268
|Wickets
|0
|11
|0
|11
|Avg
|0
|24.36
|0
|24.36
|SR
|0
|16.72
|0
|16.72
|Eco
|1.75
|8.73
|1.75
|8.73
|BB
|0
|3
|0
|3
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|8
|1
|8
|Innings
|1
|6
|1
|6
|Not outs
|0
|1
|0
|1
|Runs
|23
|66
|23
|66
|Balls Faced
|13
|57
|13
|57
|Avg
|23
|13.2
|23
|13.2
|SR
|176.92
|115.78
|176.92
|115.78
|Fours
|3
|5
|3
|5
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|3
|1
|3
|Highest
|23
|19
|23
|19
|Hundreds
|0
|0
|0
|0