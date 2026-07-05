Usman Najeeb

Usman Najeeb

batsman

Full name:Usman Najeeb
Nationality:Saudi Arabia

Teams

2026 Teams

Dubai Capitals

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches1818
Innings1818
Overs4.030.44.030.4
Balls----
Maidens2020
Runs72687268
Wickets011011
Avg024.36024.36
SR016.72016.72
Eco1.758.731.758.73
BB0303
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches1818
Innings1616
Not outs0101
Runs23662366
Balls Faced13571357
Avg2313.22313.2
SR176.92115.78176.92115.78
Fours3535
Fifties0000
Sixies1313
Highest23192319
Hundreds0000

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