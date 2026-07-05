Dickwella Patabendige Dilantha Niroshan Dickwella

Dickwella Patabendige Dilantha Niroshan Dickwella

wicket keeper

Full name:Dickwella Patabendige Dilantha Niroshan Dickwella
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Galle Gallants

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches545528127143118
Innings000300
Overs0007.000
Balls------
Maidens000000
Runs0002700
Wickets000000
Avg000000
SR000000
Eco0003.8500
BB000000
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches545528127143118
Innings965227219138113
Not outs71112210
Runs27571604480735247232227
Balls Faced41481717366953249101581
Avg30.9731.4518.4635.5134.7221.62
SR66.4693.41131.1477.1296.19140.86
Fours30418761822553289
Fifties2291442213
Sixies11129465249
Highest961166820914079
Hundreds02012110

Dickwella Patabendige Dilantha Niroshan Dickwella Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Niroshan Dickwella News

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If you want to learn more about cricketer Niroshan Dickwella, we have compiled all the latest news about him: how all his previous matches went and which tournaments he will be participating in.

LPL 2024 | Twitter reacts as Dilshan Madhushanka has the last laugh and gives a fiery send-off to Dickwella

LPL 2024 | Twitter reacts as Dilshan Madhushanka has the last laugh and gives a fiery send-off to Dickwella

In the game of cricket, emotions often reach a boiling point, especially when a bowler takes a wicket and channels that intensity into a send-off. Such a moment unfolded in the LPL match where Dilshan Madhushanka was seen giving an impassioned send-off to the in-form Niroshan Dickwella.

Niroshan Dickwella06:33 PM, 02 July, 2024

LPL 2024 | Twitter reacts to Hales-Dickwella pepper Jaffna in nail-biting thriller

Niroshan Dickwella11:09 PM, 07 February, 2024

ILT20 | Twitter lauds Adil Rashid’s four-fer as Sharjah Warriors thrash Abu Dhabi Knight Riders

Niroshan Dickwella12:17 AM, 29 January, 2024

ILT20| Twitter lauds Sharjah Warriors’ clinical performance as they beat Desert Vipers in Sharjah

Niroshan Dickwella03:31 PM, 19 July, 2022

WATCH | Niroshan Dickwella catches Imam-ul-Haq off guard with MS Dhoni-like stumping

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