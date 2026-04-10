Mark Andrew Wood

Mark Andrew Wood

bowler

Full name:Mark Andrew Wood
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Durham

England

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches315928729353
Innings5858271259052
Overs936.3495.599.31956.1725.4185.3
Balls------
Maidens181171348282
Runs30632690831638638301508
Wickets104714524011776
Avg29.4537.8818.4626.632.7319.84
SR54.0241.913.2648.937.2114.64
Eco3.275.428.353.265.278.12
BB943945
4w220621
5w4001201
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches315928729353
Innings521931163516
Not outs911321169
Runs72472111890134118
Balls Faced103191133178174109
Avg16.839019.897.0516.85
SR70.2279.1284.6159.4777.01108.25
Fours95712561011
Fifties100500
Sixies18002411
Highest52145722427
Hundreds000000

Mark Andrew Wood Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Mark Wood News

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Want to be the first to know everything about cricket player Mark Wood, then you are in luck, we have collected all the latest news about him: results of matches played and predictions of future matches.

Mark Wood Reveals Untold Private Jet Experience During IPL

Mark Wood Reveals Untold Private Jet Experience During IPL

Mark Wood is not a part of the current IPL season but he still can't get over his previous memories. Recently in a podcast, he shared one of his most memorable IPL experiences. He was offered to play a game in fever, and fly back home via a private jet after the match ends.

Mark Wood04:10 PM, 09 December, 2025

Huge Setback Hits Australia and England Right Before the Third Test

Mark Wood11:01 PM, 23 September, 2025

England announce 16-men squad for highly anticipated Ashes against Australia

Mark Wood09:13 PM, 09 September, 2024

‌Olly Stone added as cover to rest Gus Atkinson for Australia ODIs 

Mark Wood06:23 PM, 27 August, 2024

England calls up Olly Stone to fill Mark Wood's shoes for Lord's Test

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