Muhammad Mohsin Khan
batsman
|Full name:
|Muhammad Mohsin Khan
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|3
|6
|Innings
|2
|0
|6
|Overs
|18.0
|0
|21.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|7
|0
|0
|Runs
|43
|0
|175
|Wickets
|0
|0
|9
|Avg
|18.2
|0
|19.44
|SR
|31
|0
|14.33
|Eco
|2.38
|0
|8.13
|BB
|5
|0
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|3
|6
|Innings
|7
|3
|3
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|170
|61
|1
|Balls Faced
|290
|99
|4
|Avg
|24.28
|20.33
|0.33
|SR
|58.62
|61.61
|25
|Fours
|19
|7
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|3
|0
|0
|Highest
|76
|38
|1
|Hundreds
|0
|0
|0