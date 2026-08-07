Muhammad Mohsin Khan

Muhammad Mohsin Khan

batsman

Full name:Muhammad Mohsin Khan
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Abbottabad Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches436
Innings206
Overs18.0021.3
Balls---
Maidens700
Runs430175
Wickets009
Avg18.2019.44
SR31014.33
Eco2.3808.13
BB504
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches436
Innings733
Not outs000
Runs170611
Balls Faced290994
Avg24.2820.330.33
SR58.6261.6125
Fours1970
Fifties100
Sixies300
Highest76381
Hundreds000

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