David Andrew Warner

David Andrew Warner

batsman

Full name:David Andrew Warner
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break
Date of Birth (Age):October 27, 1986 (36)
Zodiac Sign:Scorpio
Height:170 cm
Hometown:Matraville, New South Wales, Australia
Jersey Number:31
Batting Style:Right Handed Bat
Bowling Style:Right-arm Leg Break
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Australia

Karachi Kings

London Spirit

New South Wales Blues

Seattle Orcas

Sydney Thunder

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches10915099140199356
Innings19103482
Overs57.01.0099.124.01.1
Balls------
Maidens100400
Runs2698045515815
Wickets400640
Avg67.250075.8339.50
SR85.50099.16360
Eco4.71804.586.5812.85
BB200210
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches10915099140199356
Innings19914899252197355
Not outs861111844
Runs84876397289410966835111695
Balls Faced12059663320481546285498317
Avg44.4345.0432.8845.544.1837.6
SR70.3796.44141.370.9297.68140.61
Fours100568329513308801180
Fifties363124453799
Sixies6510610585164421
Highest335179100335197135
Hundreds2520133268

David Andrew Warner Schedule & Results

Pakistan Super League

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

UpcomingSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

TEX

TEX

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

The Hundred

David Warner News

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If you are ready to find out all the latest information about cricketer David Warner, then you are in luck as this is where you will learn all about the matches he has participated in, what helps him win.

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The Indian Premier League has been dominated by the opening batsmen when it comes to the Orange Cap. In all the editions, players who have opened for their team managed to win the title. But there is a rare occasion, where a non opener won the Orange Cap for his team.

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