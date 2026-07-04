Isuru Udana Tillakaratna

Isuru Udana Tillakaratna

all rounder

Full name:Isuru Udana Tillakaratna
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Mumbai Spartans

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches213596145210
Innings2132154138201
Overs151.3105.11726.4932.0665.4
Balls-----
Maidens21265405
Runs950915619249855384
Wickets1827202170210
Avg52.7733.8830.6529.3225.63
SR50.523.3751.2832.8919.01
Eco6.278.73.585.348.08
BB33755
4w00842
5w00311
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches213596145210
Innings1825126111136
Not outs411182748
Runs237256259916971367
Balls Faced249186308918131055
Avg16.9218.2824.0620.215.53
SR95.18137.6384.1393.6129.57
Fours171625811278
Fifties111251
Sixies10141057874
Highest78841097884
Hundreds00200

Isuru Udana Tillakaratna Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Isuru Udana News

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Up to date news about Isuru Udana cricketer are collected here with details about the relationship between the players in the team, past results and predictions on how the upcoming cricket matches will go.

ADT10 | Udana’s three-fer and Gous-Taylor rampage send Morrisville to the finals after Delhi Bulls defeat

ADT10 | Udana’s three-fer and Gous-Taylor rampage send Morrisville to the finals after Delhi Bulls defeat

Morrisville Samp Army beat Delhi Bulls by five wickets to secure a place in the Abu Dhabi T10 League finals. Delhi Bulls struggled with the bat, posting just 89/7, as Isuru Udana claimed three wickets while Andries Gous and Jack Taylor's strong batting performances ensured the Samp Army's victory.

Isuru Udana06:29 PM, 18 July, 2024

LPL 2024 | Pretorious' four-wicket haul and Seifert-Liyanage alliance propel Galle to Finals

Isuru Udana06:33 PM, 02 July, 2024

LPL 2024 | Twitter reacts to Hales-Dickwella pepper Jaffna in nail-biting thriller

Isuru Udana01:08 PM, 31 July, 2021

Sri Lanka's Isuru Udana announces international retirement

Isuru Udana10:01 AM, 23 May, 2021

Reports | Three from Sri Lanka camp test positive for Covid-19; first ODI in jeopardy

Another Players

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