Shaheen Shah Afridi

Shaheen Shah Afridi

bowler

Full name:Shaheen Shah Afridi
Nationality:Pakistan
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm fast

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Brisbane Heat

Lahore Qalandars

Nottinghamshire

Pakistan

Peshawar Zalmi

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2744523649157
Innings4643526248157
Overs869.4368.1190.31149.4412.1590.5
Balls------
Maidens182212227256
Runs268620091455359222704631
Wickets105866414591223
Avg25.5823.3622.7324.7724.9420.76
SR49.6925.6817.8547.5727.1715.89
Eco3.085.457.633.125.57.83
BB10641066
4w11611265
5w420525
10w100100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2744523649157
Innings332310422556
Not outs814481519
Runs15414148275144394
Balls Faced39617940586187312
Avg6.1615.6688.0814.410.64
SR38.8878.7712046.9277126.28
Fours22104341025
Fifties000001
Sixies2625629
Highest192316292352
Hundreds000000

Shaheen Shah Afridi Schedule & Results

Pakistan Super League

One-Day Cup

T20 Global Super League