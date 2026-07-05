James John Peirson
wicket keeper
|Full name:
|James John Peirson
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|66
|55
|107
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|66
|55
|107
|Innings
|103
|51
|97
|Not outs
|14
|5
|22
|Runs
|3062
|1282
|1637
|Balls Faced
|5656
|1476
|1328
|Avg
|34.4
|27.86
|21.82
|SR
|54.13
|86.85
|123.26
|Fours
|349
|116
|139
|Fifties
|17
|8
|5
|Sixies
|13
|24
|40
|Highest
|132
|85
|69
|Hundreds
|6
|0
|0