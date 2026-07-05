James John Peirson

James John Peirson

wicket keeper

Full name:James John Peirson
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Brisbane Heat

Queensland Bulls

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches6655107
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches6655107
Innings1035197
Not outs14522
Runs306212821637
Balls Faced565614761328
Avg34.427.8621.82
SR54.1386.85123.26
Fours349116139
Fifties1785
Sixies132440
Highest1328569
Hundreds600

Another Players

Labuschagne, Marnus

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Wakim, Charlie

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Johnson, Spencer

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Burdon, Hugo

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Willans, Matthew

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Sabburg, Chris

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Lynn, Chris

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Paulsen, Steve

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Sandhu, Gurinder

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