Shaheen Afridi News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Watch the Toss Drama That Has PSL Fans Laughing Out Loud

Watch the Toss Drama That Has PSL Fans Laughing Out Loud

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PSL Ball Tampering Saga Concludes with Shocking Two-Match Ban Decision

PSL Ball Tampering Saga Concludes with Shocking Two-Match Ban Decision

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Shaheen Afridi Faces Heavy Fine After Controversial PSL Incident!

Shaheen Afridi Faces Heavy Fine After Controversial PSL Incident!

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You Won’t Believe How Shaheen Afridi Was Penalised for Ball Tampering!

You Won’t Believe How Shaheen Afridi Was Penalised for Ball Tampering!

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ICC T20 World Cup | England become first team to progress to semifinal with thrilling win over Pakistan

ICC T20 World Cup | England become first team to progress to semifinal with thrilling win over Pakistan

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AI Simulation, PAK vs USA | Pakistan cruise past USA in Colombo as disciplined bowling sets up calm chase

AI Simulation, PAK vs USA | Pakistan cruise past USA in Colombo as disciplined bowling sets up calm chase

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PAK vs NED | Twitter in awe as Babar's brilliance helps reproduce SKY's finale classic alongwith Afridi

PAK vs NED | Twitter in awe as Babar's brilliance helps reproduce SKY's finale classic alongwith Afridi

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‌AI Simulation, PAK vs AUS | Pakistan hold their nerve in Lahore to take 1-0 lead as Afridi leads defence

‌AI Simulation, PAK vs AUS | Pakistan hold their nerve in Lahore to take 1-0 lead as Afridi leads defence

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Preview: Pakistan vs Sri Lanka | Pakistan keen to maintain unbeaten run in T20I series

Preview: Pakistan vs Sri Lanka | Pakistan keen to maintain unbeaten run in T20I series

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AI Simulation, PAK vs SL | Pakistan knock Sri Lanka out of T20I Tri-Series with clinical win

AI Simulation, PAK vs SL | Pakistan knock Sri Lanka out of T20I Tri-Series with clinical win

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AI Simulation, PAK vs ZIM | Pakistan dominate Zimbabwe in series opener as Shaheen Afridi shines with three wickets

AI Simulation, PAK vs ZIM | Pakistan dominate Zimbabwe in series opener as Shaheen Afridi shines with three wickets

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AI Simulation, PAK vs SA | Pakistan cling to thrilling 4-run win as Babar anchors hosts with commanding innings

AI Simulation, PAK vs SA | Pakistan cling to thrilling 4-run win as Babar anchors hosts with commanding innings

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Pakistan vs South Africa Preview | Decisive 3rd ODI at Faisalabad promises high-stakes action

Pakistan vs South Africa Preview | Decisive 3rd ODI at Faisalabad promises high-stakes action

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Pakistan vs South Africa – 1st ODI Preview

Pakistan vs South Africa – 1st ODI Preview

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South Africa tour of Pakistan | Pakistan pocket T20 series with four-wicket win in third game

South Africa tour of Pakistan | Pakistan pocket T20 series with four-wicket win in third game

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Babar Azam’s T20I Return Adds Another Unwanted Record to His Name

Babar Azam’s T20I Return Adds Another Unwanted Record to His Name

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South Africa tour of Pakistan | Twitter in disbelief as Rabada earns Afridi’s applause with majestic six

South Africa tour of Pakistan | Twitter in disbelief as Rabada earns Afridi’s applause with majestic six

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Watch How Pakistan Can’t Stop Playing Musical Chairs with Captains

Watch How Pakistan Can’t Stop Playing Musical Chairs with Captains

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Is BBL 2025/26 About to Become the Most Exciting Edition Yet?

Is BBL 2025/26 About to Become the Most Exciting Edition Yet?

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India vs Pakistan, Final – Asia Cup 2025 (28 September, Dubai)

India vs Pakistan, Final – Asia Cup 2025 (28 September, Dubai)

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First Final in 41 Years, India-Pakistan Rivalry Takes Center Stage

First Final in 41 Years, India-Pakistan Rivalry Takes Center Stage

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Pakistan vs Bangladesh, Super Four, Match 5 (A2 vs B2) – Asia Cup 2025 (25 September, Dubai)

Pakistan vs Bangladesh, Super Four, Match 5 (A2 vs B2) – Asia Cup 2025 (25 September, Dubai)

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Pakistan vs India, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Pakistan vs India, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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PAK vs BAN | Twitter reacts as Pakistan defend below-par score against Bangladesh and qualify for Asia Cup final

PAK vs BAN | Twitter reacts as Pakistan defend below-par score against Bangladesh and qualify for Asia Cup final

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PAK vs BAN | Twitter in Splits as Towhid Hridoy throws his wicket after nearly running out Saif Hasan

PAK vs BAN | Twitter in Splits as Towhid Hridoy throws his wicket after nearly running out Saif Hasan

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Watch Suryakumar Yadavs Killer Gestures That Cut Pakistan and Bangladesh

Watch Suryakumar Yadavs Killer Gestures That Cut Pakistan and Bangladesh

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India Storms Into Asia Cup 2025 Final: Sharma Shines, Afridi Challenges, and the Race for Second Spot Heats Up

India Storms Into Asia Cup 2025 Final: Sharma Shines, Afridi Challenges, and the Race for Second Spot Heats Up

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