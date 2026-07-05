Charlie A Wakim

Charlie A Wakim

batsman

Full name:Charlie A Wakim
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Hobart Hurricanes

Tasmania Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2154
Innings301
Overs15.001.0
Balls---
Maidens000
Runs79018
Wickets100
Avg7900
SR9000
Eco5.26018
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2154
Innings3854
Not outs000
Runs11016390
Balls Faced25538582
Avg28.9712.622.5
SR43.1274.11109.75
Fours135611
Fifties600
Sixies001
Highest1604243
Hundreds100

Another Players

Webster, Beau

Webster, Beau

Wright, Mac

Wright, Mac

O Connor, Aidan

O Connor, Aidan

Sandhu, Gurinder

Sandhu, Gurinder

Bell, Gabe

Bell, Gabe

Silk, Jordan

Silk, Jordan

Oates, Keegan

Oates, Keegan

Neil-Smith, Lawrence

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Davis, Nicholas

Davis, Nicholas

Agar, Wes

Agar, Wes