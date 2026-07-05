Charlie A Wakim
batsman
|Full name:
|Charlie A Wakim
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|5
|4
|Innings
|3
|0
|1
|Overs
|15.0
|0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|79
|0
|18
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|79
|0
|0
|SR
|90
|0
|0
|Eco
|5.26
|0
|18
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|5
|4
|Innings
|38
|5
|4
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|1101
|63
|90
|Balls Faced
|2553
|85
|82
|Avg
|28.97
|12.6
|22.5
|SR
|43.12
|74.11
|109.75
|Fours
|135
|6
|11
|Fifties
|6
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|1
|Highest
|160
|42
|43
|Hundreds
|1
|0
|0