Abu Dhabi T10
United Tigers vs Arabian Aces
Abu Dhabi T10
BAN
ARA
Arabian Aces vs Royal Champs
Abu Dhabi T10
ARA
ROY
Emirates Eagles vs Arabian Aces
Abu Dhabi T10
EMI
ARA
Arabian Aces vs Yas Lions
Abu Dhabi T10
ARA
YAS
Arabian Aces vs UAE Bulls
Abu Dhabi T10
ARA
BUL
Arabian Aces vs Emirates Eagles
Abu Dhabi T10
ARA
EMI
Royal Champs vs Arabian Aces
Abu Dhabi T10
ROY
ARA
Arabian Aces vs United Tigers
Abu Dhabi T10
ARA
BAN
Yas Lions vs Arabian Aces
Abu Dhabi T10
YAS
ARA
UAE Bulls vs Arabian Aces
Abu Dhabi T10
BUL
ARA