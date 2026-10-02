T20 World Championship of Legends
Pakistan Legends vs Bangladesh Champions
T20 World Championship of Legends
PAK
BAN
Bangladesh Champions vs England Legends
T20 World Championship of Legends
BAN
ENG
Australia Legends vs Bangladesh Champions
T20 World Championship of Legends
AUS
BAN
Bangladesh Champions vs West Indies Legends
T20 World Championship of Legends
BAN
WES
India Legends vs Bangladesh Champions
T20 World Championship of Legends
IND
BAN
Bangladesh Champions vs South Africa Legends
T20 World Championship of Legends
BAN
SOU