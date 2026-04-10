T20 St Lucia Premier League
South Castries Lions vs Babonneau Leatherbacks
T20 St Lucia Premier League
SCL
129
BAB
128
Babonneau Leatherbacks vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
BAB
253
CHO
112
Babonneau Leatherbacks vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
BAB
194
SOU
193
Babonneau Leatherbacks vs Micoud Eagles
T20 St Lucia Premier League
BAB
183
MIC
188
Babonneau Leatherbacks vs City Blasters
T20 St Lucia Premier League
BAB
178
CIT
247
Gros Islet Knights vs Babonneau Leatherbacks
T20 St Lucia Premier League
GRO
147
BAB
143