Babonneau Leatherbacks

Babonneau Leatherbacks

Gender:Men
Name of the team:Babonneau Leatherbacks
Captain of the team:Hafeez Ali

Players

2023 Players

Alvin Lafeuille

Antoine Zayee

Charles Jevon

Delonne Ponthonnier

Eugene Devon

Henry Quaine

Johnell Eugene

Joseph Alex

Joshua Cepal

Kerry John

Larry Migel Edwards

Nyeem Rosemond

Sanjay Hayle

Shervon Joseph

Thomas Caleb

Wilfred Nehemiah

Statistics

T20 St Lucia Premier League 2025

Matches Played7
Won2
Drawn0
Lost5
No result0

Babonneau Leatherbacks Team Schedule & Results

T20 St Lucia Premier League

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