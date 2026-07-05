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T10
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T10 ECI Spain, Women
T10 ECI Spain, Women Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Austria
AUST
6
0
0
6
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Spain
SPA
26 Mar
D
AUST vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Malta
MALT
26 Mar
D
MALT vs AUST T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Malta
MALT
26 Mar
D
MALT vs AUST T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Spain
SPA
25 Mar
D
AUST vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Malta
MALT
25 Mar
D
AUST vs MALT T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Malta
MALT
6
0
0
6
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Spain
SPA
26 Mar
D
MALT vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Austria
AUST
26 Mar
D
MALT vs AUST T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Austria
AUST
26 Mar
D
MALT vs AUST T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Austria
AUST
25 Mar
D
AUST vs MALT T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Spain
SPA
25 Mar
D
SPA vs MALT T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Spain
SPA
6
0
0
6
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Malta
MALT
26 Mar
D
MALT vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Austria
AUST
26 Mar
D
AUST vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Austria
AUST
25 Mar
D
AUST vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Malta
MALT
25 Mar
D
SPA vs MALT T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Austria
AUST
25 Mar
D
AUST vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
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