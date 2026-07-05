T10 ECI Spain, Women Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Austria
AustriaAUST		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Spain
SpainSPA		26 MarDAUST vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Malta
MaltaMALT		26 MarDMALT vs AUST T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Malta
MaltaMALT		26 MarDMALT vs AUST T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Spain
SpainSPA		25 MarDAUST vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Malta
MaltaMALT		25 MarDAUST vs MALT T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Malta
MaltaMALT		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Spain
SpainSPA		26 MarDMALT vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Austria
AustriaAUST		26 MarDMALT vs AUST T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Austria
AustriaAUST		26 MarDMALT vs AUST T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Austria
AustriaAUST		25 MarDAUST vs MALT T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Spain
SpainSPA		25 MarDSPA vs MALT T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Spain
SpainSPA		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Malta
MaltaMALT		26 MarDMALT vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Austria
AustriaAUST		26 MarDAUST vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 26.03.2023
Austria
AustriaAUST		25 MarDAUST vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Malta
MaltaMALT		25 MarDSPA vs MALT T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023
Austria
AustriaAUST		25 MarDAUST vs SPA T10 T10 ECI Spain, Women Results Score 25.03.2023

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