Tercera División RFEF - Group 10 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 31, 2026
06:00 PM
Atlético Central vs Dos Hermanas
Tercera División RFEF - Group 10
No info
Jun 07, 2026
03:00 PM
Dos Hermanas vs Atlético Central
Tercera División RFEF - Group 10
No info
Tercera División RFEF - Group 10 Team List
Ciudad de Lucena
Atlético Central
Bollullos
Linense
Conil
Cádiz II
Utrera
Dos Hermanas
Ceuta II
San Roque Lepe
Chiclana
Córdoba II
Sevilla III
Tomares
Pozoblanco
Recreativo Huelva
Castilleja
Coria CF
Atlético Onubense
Tercera División RFEF - Group 10 Stadiums
Estadio Municipal San Sebastián
Tomares, Spain
Estadio Municipal Pozoblanco
Pozoblanco, Spain
Estadio Guadalquivir
Coria del Río, Spain
Estadio San Juan Bosco
Sevilla, Spain
Estadio Municipal Antonio Almendro
Castilleja de la Cuesta, Spain
Estadio Eloy Ávila Cano Bollullos
Bollullos Par del Condado, Spain
Estadio Municipal Ciudad de Lepe
Lepe, Spain
Estadio Municipal Alfonso Murube
Ceuta, Spain
Estadio Ciudad de Lucena
Lucena, Spain
Campo Ramón Blanco Rodríguez
Puerto Real, Spain
Estadio Municipal de La Línea de la Concepción
La Línea de la Concepción, Spain
Estadio Municipal Jose António Pérez Ureba
Conil de la Frontera, Spain